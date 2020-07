EC3 tiene algunos remordimientos de su etapa más reciente con WWE, sin embargo, es consciente que tal vez no todo lo malo fue culpa de él, sino de la incomprensible dinámica de la vida, en donde parece que los malos o vagos siempre triunfan sobre las personas buenas y trabajadoras. Suerte le llaman algunos.

► EC3 culpa a Jon Moxley de hacerlo fracasar indirectamente en WWE

La ahora nueva estrella de AEW, tuvo una reciente entrevista con Pro Wrestling Insider y allí recordó que parte de su fracaso en WWE pudo ser porque la compañía lo puso a luchar contra el ahora Campeón Mundial de Peso Completo AEW Jon Moxley, e incluso a derrotarlo en un Raw, y los fans lo abuchearon de una fuerte manera porque en Internet los reportes indicaban que WWE hacía eso para enterrar a Moxley y mermar su valor, dado que desde un año antes de salir de WWE, se tenía claro que iba para AEW.

"Desearía haber sabido qué salió mal conmigo, para ser honesto. No lo sé. Estaba en el punto en el que pensaba que me había traído con una intención y un propósito claro. Así que cometí el error de confiar en el proceso en lugar de ser la rueda chirriante que absorbe la grasa. Recuerdo que me emocioné cuando me dijeron que iba a pasar a ser rudo, porque gracias a Dios, yo soy un mejor rudo y no hago cosas llamativas lo suficientemente buenas para ser técnico, además de que puedo hablar al micrófono... Les dije que sí, que me dieran el cambio de personaje y me pusieran en el micrófono de inmediato. Pero eso nunca sucedió.

"Así que otra cosa sería que me dejé llevar y confié en las demás personas. Creo que en WWE también estaban enojados con Dean Ambrose porque había decidido liberarse de su contrato. Si hizo las cosas bien o las hizo mal, ya es problema de ellos. Pero la cosa es que Dean y yo estábamos trabajando en los eventos en vivo, estábamos teniendo buenas luchas, pero él, siendo rudo, estaba siendo ovacionado. Y a mí me estaban abucheando.

"Y Dean estaba siendo ovacionado no solamente porque es un nombre notable en la industria y que todos aman, sino porque era el tipo que le acababa de decir a la compañía 'adiós' y era un héroe para los fans. Y yo era el tipo que tenía que luchar contra su héroe.

"Además, él tiene un gran tamaño en cuanto a la escena titular y de evento principal en esa compañía. Los fans ya lo habían estado observando durante años. Se mató a sí mismo innumerables veces en ese ring por el entretenimiento de los fans. Por supuesto que lo van a apoyar a él y a mí me iban a abuchear. La mayoría de luchas que tuvimos fueron bastante corrientes, el técnico contra el rudo, whatever, pero en la última noche, recuerdo vívidamente que Dean me dijo: '¡Vamos a cambiarlo!' A mí me dio igual y le dije que bueno.

"Así que hicimos algo fantástico en donde yo empezaba como héroe y terminaba como rudo. La gente me abucheó bastante, algo así como cuando John Cena, que la gente sentía que se lo estaban metiendo por la garganta. Recuerdo que pensé que si podía seguir teniendo esa gran cantidad de odio de los fans siendo técnico, iba a triunfar a lo grande. Pero entonces me volvieron rudo, y Dean terminó con WWE, y yo entré en la oscuridad".