EC3 contra Vince McMahon: «Sádico, degenerado, pervertido…»

EC3 pudo trabajar con Vince McMahon en WWE en cuatro etapas distintas y no guarda buen recuerdo del ex mandamás. Probablemente, en las dos primeras no tuvieran demasiado contacto, si es que hubo alguno, ya que el actual luchador de la NWA estuvo en el extinto territorio de desarrollo Ohio Valley Wrestling únicamente en 2003 y más tarde de 2006 a 2007. Seguro que fue diferente en la tercera (2009-2013) y en la cuarta (2018-2020).

► EC3 contra Vince McMahon

Mientras hablaba recientemente en Wrestle Binge, el veterano recordó aquellos tiempos:

«Probablemente en la segunda etapa, estando miserable, medio conmocionado, me arrepiento de no haber irrumpido en la oficina de Vince y haberle soltado un promo que me hubiera hecho despedido o impulsado. Probablemente sea el único gran arrepentimiento que tengo, pero es difícil tener arrepentimientos porque, si te arrepientes de algo que pasó y que debía pasar para que esto ocurriera, era parte de tu viaje, así que no deberías hacerlo. Hubiera preferido mucho más que me despidieran después de soltarle una promo devastadora a este degenerado, malvado, viejo loco, muy pasado de su mejor momento, cara falsa, cerebro con Botox, peinado lateral de m**rda, sádico pervertido.»

Ethan Carter III, que ha convertido la National Wrestling Alliance en su casa en la lucha libre, aunque sin dejar de prestar atención a muchas otras promotoras del circuito, como la propia OVW, no hizo nada realmente destacable en la WWE. Para muestra de ello, fue cuatro veces Campeón 24/7. Y su último combate fue en el programa secundario Main Event. No parece que McMahon haya confiado de verdad nunca en él. Y EC3 siempre lo ha criticado:

«No hubo relación, realmente. Hablamos un par de veces. Diría que no vi al hombre que quería que fuera y esperaba, el líder que había escuchado fue tiempo atrás. Vi más bien una sombra de ello, una suerte de viejo decrépito, en vez del líder por el que atravesarías una pared. En NXT sí, claro. Hubo relación, bastante. Fue buena».