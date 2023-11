EC3 espera grandes colaboraciones de NWA en 2024

AEW con AAA o TNA con NJPW son dos de las colaboraciones internacionales de la lucha libre más importantes. ¿Se viene algo así con NWA? EC3 espera que sí. Así lo señala en MuscleManMalcolm. No da ningún detalle en lo relativo a con qué compañías podrían trabajar pero las cuatro mencionadas, CMLL o ROH, serían opciones ideales. Ya no solo para el disfrute de los fanáticos, que es en lo que se basa todo, sino en el crecimiento de la empresa donde es Campeón Mundial de Peso Completo.

«Creo que los mercados internacionales serían geniales. Creo que colaboraciones con empresas internacionales de alto nivel serían geniales. Veo crecimiento en todos los aspectos. En Cleveland, Ohio, poniendo las botas en el suelo, yo mismo como campeón, siendo de Cleveland, literalmente hice todo lo posible para asegurarme de que ese edificio tuviera seres humanos dentro. Como campeón del mundo, estoy haciendo cosas desde el primer día. Estoy publicando carteles. Hice alrededor de 34 entrevistas. Pero estoy enfocado en el crecimiento. ¿Dónde quiero que crezcamos?

«Sería agradable en ese sentido, pero creo que el panorama ha cambiado tanto que la forma en que se distribuye el contenido, cosas así, realmente va a ser sobre lo que viene a continuación en lugar de lo que creemos que necesitábamos en el pasado. Porque los acuerdos de televisión en la lucha libre han sido el golpe de gracia en cada empresa desde 1993. Pero estamos en 2023. Las cosas han cambiado. Obviamente, eso proporciona estabilidad y una base, así que esperemos descubrir qué es eso. Pero también, hay tantas otras vías de crecimiento que, siendo innovadores como somos, podemos capitalizar y ser los primeros en algo nuevo«.

In 3 weeks time I’ll be walking the ramp for the biggest match of my career thus far.

Something truly special for the entire community of Salt Lake City and Utah to have the @nwa 10 pounds of gold being defended by one of wrestling biggest superstars on the planet @therealec3 pic.twitter.com/016ImXggCd

— Manny Lemons (@mannylemons) November 18, 2023