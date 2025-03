El día de ayer les informábamos aquí en SÚPER LUCHAS, que la cuenta de X, antes Twitter, denominada Wrestle Votes, había reportado que los luchadores Fred Ottman y John Tenta, bajo sus personajes de Typhoon y Earthquake, iban a ser inducidos al Salón de la Fama WWE Generación 2025.

Pues bien, el día de hoy, Ottman confirmó la noticia en una reciente entrevista con Bill Apter para Sports Keeda Wrestling. Allí reveló que Bruce Prichard lo llamó recientemente para anunciarle su inducción al Salón de la Fama WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Se confirma la inducción de The Natural Disasters al Salón de la Fama WWE Generación 2025

«Gracias. Es un honor. Fue una locura cuando recibí esa llamada telefónica y me dijeron eso. El señor Bruce Prichard me llamó. Es un tipo increíble. No podía creerlo. Me quedé como: ‘Wow, qué cosa tan increíble’. Siempre digo que hay tantos tipos que merecen estar ahí y aún no lo están. Que esto sucediera fue simplemente asombroso.

«Un solo Campeonato de Parejas WWE ganamos. En otros lugares, hemos tenido algunas cosas. Pero sí, con WWE, como The Natural Disasters, un solo campeonato de parejas. No somos de esos tipos que tuvieron 15 o 20 campeonatos de parejas, pero estamos muy agradecidos por esta inducción».

The Natural Disasters fueron equipo en WWF desde 1991 hasta 1993. Tuvieron su principal rivalidad con Road Warrior Animal y Road Warrior Hawk. El 20 de julio de 1992, le quitaron el Campeonato Mundial de Parejas WWF a Money Inc., el equipo de Irwin R. Schyster y Ted DiBiase, en un House Show en Worcester, Massachusetts. Y duraron con el título 85 días hasta el el mismo Money Inc. le quitó el título en WWF Wrestling Challenge, el 13 de octubre de 1992.

La ceremonia del Salón de la Fama WWE Generación 2025, se realizará el viernes 18 de abril de 2025, desde el Fontainebleau Las Vegas en Winchester, Nevada, inmediatamente después de SmackDown, que se realizará desde el T-Mobile Arena en Las Vegas – Paradise, Nevada.