Earl Hebner pensó que podría morir por TNA Slammiversary 2024

Earl Hebner es uno de los réferis más importantes de la historia de la lucha libre profesional y ello es debido en buena parte a que arbitró la Traición de Montreal en Survivor Series 1997 donde WWE y Vince McMahon le robaron el título mundial a Bret Hart a través de Shawn Michaels cuando «The Hitman» iba a irse a WCW. No solo estaba allí y ordenó el final del combate en favor de «HBK» cuando el entonces campeón no se había rendido realmente sino que conocía el infame plan.

► Un viejo trauma

Habían pasado 27 años pero Hebner no se sentía seguro de regresar a la ciudad de Montreal (Canadá) para participar en TNA Slammiversary 2024. Así lo recuerda en Reffin It Up:

«Cuando me llamaron y me preguntaron, no les di una respuesta. Les dije: ‘No lo sé. Podrían matarme si regreso allí’. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve. Me volvieron a llamar y me dijeron: ‘¿Qué decides?’. Yo les respondí: ‘No lo sé, Tommy’. Y él me dijo: ‘Hazlo por mí. Necesito que lo hagas por mí’.

Entonces le dije: ‘Necesito seguridad. Podrían matarme fácilmente. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve ahí. Esa gente no va a estar feliz de verme’. Pensaba que alguien iba a filtrar la información. Algunas personas que sabían que iba a hacerlo estaban allí, pero otras no.

Cuando salí, recibí los abucheos más grandes de mi vida. Más fuertes que los de [Hulk] Hogan (en el estreno de Netflix). Caminaba hacia el ring y la gente estaba enloquecida. Pensé: ‘Voy a aprovechar esto’. Así que empecé a provocar al público, y cuando llegamos al final del combate, después del resultado, el 80% de ellos ya me quería. Caminé de regreso y recibí muchos aplausos. Me hizo sentir bien».