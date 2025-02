Earl Hebner ofreció ayuda a AEW y… no contestaron

Con más de cuatro décadas de experiencia en la lucha libre profesional, Earl Hebner puede ser de mucha ayuda para cualquiera réferi que pretenda tener una gran carrera en la industria.

► Sin respuesta

Y en una ocasión quiso prestarla a los árbitros de AEW. Sin embargo, no recibió contestación. Así lo revela en Reffin It Up with Brian Hebner, Jimmy Korderas and Daniel Spencer:

«Veo un poco de televisión. Hay algunos que quieren mejorar y hacerlo bien. Pero también hay otros que solo quieren salir en TV, contar hasta tres y regresar a casa. Esto es responsabilidad de los entrenadores y agentes, ellos deberían decir: ‘Mueve tu trasero al ring’ una vez que estén ahí. Estamos ahí por una razón. Ya sea en vivo o grabado, para mí, todo es en vivo. Si tienes que editar, eso cuesta dinero. ¿Por qué no aprender a hacerlo bien desde la primera vez?

Algunos árbitros de ahora solo quieren ser estrellas de televisión y no les importa. Solo quieren saber el final y volver a casa. No digo que sean todos, pero sí algunos de los que he visto. Los agentes y entrenadores deben decir: ‘Ve al ring.’ En realidad, ni siquiera deberías tener que decírselo. Si son tan tontos que no lo saben, entonces hay que decírselo.

Si hay un false finish (final falso) o un pie en la cuerda, y no sabes la secuencia o no estás atento, tu brazo bajará y contarás los tres segundos. Luego pondrás la excusa de ‘No lo vi.’ ¿Y qué vas a hacer entonces?

He ofrecido ayudar a AEW y he hablado con Jericho, pero nunca volví a saber nada al respecto. Cuando [Mike] Chioda llegó allí, pensé que quizás le permitirían hacerlo, pero no está a tiempo completo. Estoy dispuesto a ayudar a cualquier empresa si me quieren, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo. Si pudiera ayudar a alguien durante seis meses, lo haría. Si no lo quieren, no hay problema para mí».