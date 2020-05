Si hablamos de "Attitude Era", irremediablemente esta etapa de WWE va asociada a una de las duplas más populares de todos los tiempos: The Dudley Boyz. Sin embargo, al contrario que otros tándems legendarios de la industria, Bubba Ray y D-Von Dudley no pueden afirmar haber tenido una trayectoria individual al mismo nivel, especialmente en el caso del segundo, cuyo intento de impulso en solitario fue un completo fracaso dentro del Imperio McMahon, y fuera de allí sólo portó el título televisivo de TNA.

Hoy, el menor de los "hermanos" 3D trabaja como productor en WWE, y para sorpresa de muchos, no fue despedido durante el recorte de personal que el gigante estadounidense llevó a cabo el pasado mes. Aunque parece que D-Von esperaba continuar con su carrera competitiva, cuando disputó su último combate en 2016 bajo la promoción House of Glory, junto a Bubba. Así lo expuso el veterano durante una entrevista concedida al podcast Table Talk.

«Aunque estoy un poco frustrado, un poco frustrado de no seguir luchando un año más, como quería, estoy enormemente contento de ser ahora productor y no luchador. He anunciado oficialmente que cuelgo las botas, y bueno, excepto por diferentes apariciones que quieren que haga en el show, pero no más luchas. No más luchas por títulos. Se acabó. Oficialmente me retiro.

«Tuve mis quince minutos de gloria y fue un buen viaje, de verdad que lo fue. Los veteranos solían decirme, 'No parpadees, porque cuando lo haces, ya se ha terminado todo. Así de rápido es'. Y la verdad es que todo fue muy muy rápido. Pero con una carrera de 28 años, siempre en la cima y nunca tomando un descanso, pese a las lesiones, lo conseguimos. Y creo que Bubba lo dijo mejor durante el discurso del Salón de la Fama.

«Tú sabes, lo hicimos a nuestra manera. Salimos ahí fuera y nos comimos el mundo. Nos convertimos en sinónimo de lucha libre por parejas. Siempre nos situarán junto a los mejores y algunos dirán que fuimos los mejores. Pero estoy contento de que cuando menciones a duplas, el nombre de los Dudley Boyz siempre se mencione».