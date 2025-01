Dvalishvili reacciona a la ayuda de ex compañero a Umar Nurmagomedov

El ex compañero de equipo de Merab Dvalishvili está ayudando a Umar Nurmagomedov a prepararse para UFC 311.

Dvalishvili (18-4 MMA, 11-2 UFC) defiende su título de peso gallo contra Nurmagomedov (18-0 MMA, 6-0 UFC) en el evento co-principal del 18 de enero desde Inglewood, California.

Una publicación en las redes sociales del reportero georgiano Giorgi Kokiashvili arrojó luz sobre la situación, donde afirmó que Magdi Amachov ahora está entrenando con Nurmagomedov después de que Dvalishvili lo ayudó a establecerse en Estados Unidos y le dio un lugar donde quedarse.

Cuando le preguntaron a Dvalishvili sobre su ex compañero de entrenamiento, se mostró muy comprensivo con la situación.

«Lo amo y lo ayudé, pero no lo hice porque soy su dueño, ¿sabes? Es un hombre grande y puede hacer lo que quiera. Es de Daguestán y sé que ama a Islam Makhachev, sé que ama a Khabib Nurmagomedov, por supuesto a Umar Nurmagomedov.

“Se llaman entre ellos hermanos musulmanes y, por supuesto, no me sorprende. Es su país y son sus amigos. No lo haré, pero tampoco lo juzgaré. Lo amo, lo entiendo y no estoy enojada con él. Eso está bien”.