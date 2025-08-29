Dvalishvili promete darle una paliza a Nurmagomedov en revancha

Merab Dvalishvili no se contuvo al hablar sobre la posibilidad de volver a enfrentar a Umar Nurmagomedov.

El campeón de peso gallo de UFC, Dvalishvili (20-4 MMA, 13-2 UFC), le propinó a Nurmagomedov (18-1 MMA, 6-1 UFC) la primera derrota de su carrera en UFC 311 cuando se recuperó para vencerlo por decisión unánime en enero.

Nurmagomedov buscará recuperarse cuando se enfrente a Mario Bautista (16-2 MMA, 10-2 UFC) en UFC 321 el 25 de octubre en Abu Dhabi, mientras que Dvalishvili hará su próxima defensa del título contra Cory Sandhagen (18-5 MMA, 11-4 UFC) en el evento co-principal de UFC 320 el 4 de octubre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

«Si se merece otra pelea por el título, si volvemos a pelear, lo destrozaré. Esta vez, le daré una paliza. Gané, así que ahora puedo hablar de esto. Estaba lesionado, me dolía mucho la espalda, y luego tuve una infección en la pierna; fue un entrenamiento muy estresante».

Dvalishvili explicó de dónde proviene originalmente su hostilidad hacia Nurmagomedov.

«Umar, lo conocía desde hacía mucho tiempo y siempre le mostré mi respeto, y como hombres, no nos importa nada más; solo queremos respeto. Siempre estaba peleando con los siguientes contendientes. Vine aquí por mi trabajo. Umar es un buen peleador, pero lo presionaron porque su primo (Khabib) lo promocionó. Así que cuando me faltó al respeto, me enojé. Hay tantos buenos peleadores en la UFC como Bautista, pero él tiene que trabajar duro para conseguir lo que se merece (más) que todos los demás. Hay otros que se esfuerzan mucho, pero como no tienen un primo como Khabib, no le dan una pelea por el título. Me estaba faltando al respeto, sobre todo en Twitter y en internet. Sí, estaba muy enojado con él. Fue algo personal, sin duda.