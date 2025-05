Dvalishvili minimiza lesión en el dedo del pie: «No me molesta»

El campeón de peso gallo Merab Dvalishvili dice que su lesión en el dedo del pie no es una preocupación de cara al UFC 316.

Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) se enfrentará a Sean O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) en el evento principal del 7 de junio desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Apenas unas semanas antes de su pelea por el título, Dvalishvili compartió un video que mostraba un dedo meñique del pie severamente magullado , lo que generó especulaciones de que podría estar roto.

«El dedo del pie está bien. Como dije, si algo me pasa, puedo cortarlo, pero no necesito cortarlo (risas). Está bien. No me molesta«.