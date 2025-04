Dvalishvili defiende la revancha de Sean O’Malley

En medio de la reacción negativa por su pelea en UFC 316, el campeón de peso gallo Merab Dvalishvili insiste en que Sean O’Malley merece una revancha.

Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) volverá a enfrentarse a O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) en el combate principal del 7 de junio en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Desde entonces, Dvalishvili logró su primera defensa del título al sacar a Umar Nurmagomedov de las filas de los invictos en UFC 311 en enero.

Considerando que Dvalishvili dominó su victoria por decisión unánime sobre O’Malley en el UFC 306 , no muchos pedían a gritos una revancha. Dvalishvili discrepó con la posibilidad de que su anterior oponente, Nurmagomedov, consiguiera una oportunidad por el título, pero tiene una perspectiva diferente sobre O’Malley.

“Aunque mucha gente critica que O’Malley haya conseguido la revancha, creo que se la merece. Yo también quiero saberlo. Invocó muchas excusas después de la pelea. Ahora se operó, y sé que hará ajustes y cambiará su estrategia”.

«Va a ser una pelea totalmente diferente. Como dijo O’Malley, si no te gusta, no la veas. Pero creo que será una buena pelea porque yo también voy a hacer algunos ajustes. Sé que me atacará desde el principio con patadas al cuerpo y golpes, y quiero poner a prueba mis golpes también».