Dvalishvili critica a Yan: “No es un gran ser humano”

En pocas palabras, Merab Dvalishivili no es fanático de Petr Yan. Dvalishvili (15-4 MMA, 8-2 UFC) no se anduvo con rodeos en el micrófono en una conferencia de prensa previa a la pelea de UFC Fight Night 221.

El miércoles cuando llamó a Yan (16-4 MMA, 8-3 UFC) una letanía de insultos y insultos antes de su pelea del evento principal el sábado. La rivalidad tiene sus raíces en múltiples orígenes, según Dvalishvili.

“Tengo muchas razones. Primero, esta pelea no es solo una pelea. Es personal para mí. Él es de Rusia, yo soy de Georgia. Todos sabemos lo que Rusia le está haciendo a Ucrania ahora, lo que le hizo a Georgia. Rusia no es un país (políticamente) democrático. Sé que quiero ganar para mi gente. Tengo mucho apoyo de mi país y mucho apoyo de Ucrania también.

“Petr es un gran luchador. Es un ex campeón. Todos sabemos que es duro. Como peleador, es un gran peleador. El es peligroso. No tiene agujeros por ningún lado. Es un buen pegador. Es bueno golpeando. Defiende bien la lucha libre. Su cardio es bueno. Esta es mi pelea más dura. Y tengo otras razones. Creo que es un gran peleador, un buen hombre de familia, pero no es un tipo humilde. No es un gran ser humano. No importa qué tan buen peleador seas, tienes que ser una buena persona”.

Además, Dvalishvili detalló el resentimiento por la rodilla ilegal de Yan contra su compañero de entrenamiento, y ahora campeón de peso gallo de UFC, Aljamain Sterling. Dvalishvili también dijo que Yan no cumplió con una apuesta derivada de una revancha contra Sterling.

“Su amigo Anatoly Malykhin, es un doble campeón de One FC. Es el gran amigo de Petr. Y él dijo: ‘Petr va a ganar esta pelea y apostemos 50,000 a que Aljo ganará’. Hicimos una apuesta y todo su país y todo nuestro país lo supo. Fue un gran problema. Por supuesto, Aljo ganó y venció a Petr. Este tipo me pidió que le diera mi número de cuenta para depositar dinero. Nunca me envió dinero después de que dijo que pelearía en One FC y One FC me enviaría dinero directamente. Nunca me enviaron.

Cuando se le dio la oportunidad de hacerlo, Dvalishvili dijo que confrontó a Yan por el dinero, pero sin la actitud que lo llevaría a una pelea.

“¿Qué clase de hombre es?. Él no es un buen hombre y no es un hombre. Espero que Anatoly sea un hombre de palabra y que haga lo correcto y me pague. Si no, me voy a Tailandia y lo voy a encontrar”.