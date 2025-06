Dvalishvili considera que pelear con Volkanovski es un gran riesgo

Merab Dvalishvili no está dispuesto a perseguir el estatus de doble campeón de UFC mientras Alexander Volkanovski mantenga el título de peso pluma.

El campeón de peso gallo Dvalishvili (19-4 MMA, 12-2 UFC) se enfrentará en la revancha a Sean O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) en el evento principal del UFC 316 (pago por evento, ESPN, ESPN+ ) del sábado en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Muchos peleadores han optado por ascender de división para intentar conseguir un segundo cinturón de la UFC, como recientemente Islam Makhachev e Ilia Topuria. Sin embargo, Dvalishvili admite que Volkanovski (27-5 MMA, 14-4 UFC) podría no ser el rival más estilístico para lograr ese objetivo.

«Mencioné un par de veces que no quiero pelear con Alexander Volkanovski porque es mucho más fuerte que yo. No quiero arriesgarme mucho. Estoy bien. Aunque este corte de peso sea un desastre, prefiero sacrificarme para llegar a este peso y estar cómodo aquí. Estoy bien. No quiero pelear con él. Entonces podremos cocinar tranquilos y desearnos lo mejor».