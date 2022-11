Imperium se enfrentó a The New Day junto con Braun Strowman en una lucha de relevos australianos en el reciente Friday Night SmackDow. El Monstruo de Todos los Monstruos dominó el combate gracias a su poderío y tuvo a Gunther huyéndole durante la mayor parte del encuentro. Incluso cuando Xavier Woods cubrió a Ludwig Kaiser tras aplicarle el Midnight Hour, la mera presencia de Strowman desanimó al Campeón Intercontinental de romper el conteo.

► Braun Strowman y Gunther lucen encaminados hacia una rivalidad

El ex manager de WWE, Dutch Mantell, analizó el combate entre The New Day y Strowman contra Imperium y criticó recientemente a la compañía por hacer que Gunther pareciera débil en el episodio de esta semana de SmackDown. En la reciente edición de esta semana de Smack Talk, Mantell dijo que estaba sorprendido de ver al Campeón Intercontinental huir de Strowman, afirmando que esta situación pudo haber perjudicado a su personaje, que había sido dominante hasta el momento.

«¿Gunther alejándose de Strow-ham o Strowganoff o como se llame? ¿Por qué lo dejarías pasar de ser la figura dominante que es, enfrentándose a Sheamus a, de repente, está huyendo de Strowman? No lo hice entiendo eso en absoluto. No vi por qué no tenían un partido regular y luego simplemente tenían que enfrentarse cara a cara. ¿Por qué Gunther correría? No le tiene miedo a nadie «.

Strowman avanzó a las semifinales de la Copa Mundial SmackDown, cuyo campeón tendrá la posibilidad de enfrentarse a Gunther por el Campeonato Intercontinental WWE. Los eventos recientes sugieren de que esta podría ser la siguiente rivalidad que encare The Ring General, y existe mucha expectativa al respecto.