Dutch Mantell: «Triple H está en problemas en WWE»

El ex-luchador y ex-mánager de lucha libre Dutch Mantell opina que existen problemas internos en la WWE con Triple H y que Cody Rhodes quiere ocupar su puesto. ¿Creen que realmente es así o solo se trata de un desvarío?

“Yo no estaría compitiendo por eso. Es demasiado pronto para que ya estén en contención para ese puesto. Vince (McMahon) ya no está a cargo, así que esto parece algo dirigido a la gente de TKO, a la gente de Endeavor. Y eso me dice que quizá estén teniendo algunos problemas con Triple H.”

“¿Quién es Bayley? ¿La chica? No tiene sentido lo que dijo Cody. ¿Bayley como booker de toda la compañía? No lo veo. Tal vez podría encargarse de la división femenil, porque su experiencia está en el ring, en el trabajo con las chicas. Podría ayudar con ideas y ángulos para las mujeres, pero eso lo puede manejar creativo. A lo mucho la pondría a cargo de la parte de trabajo de las mujeres, no de todo el show.”

“Si los tres (Cody, Seth Rollins y CM Punk) ya están compitiendo por ese puesto, eso me dice algo: que hay conflictos internos. Voy a usar la palabra ‘disputas internas’. Eso todavía no ha salido a la luz, pero está ahí. Si Cody ya lanza su nombre en este momento, pienso que Triple H podría estar en más problemas de los que están dejando ver.”