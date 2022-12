Han pasado varios años desde que Dutch Mantell trabajaba en WWE pero el reconocido mánager luchístico continúa muy relacionado con la compañía pues semana tras semana se mantiene conectado con la actualidad tanto viendo la programación como compartiendo sus pensamientos acerca de la misma en diferentes plataformas, como la que nos ocupa ahora, Smack Talk.

► Dutch Mantell y el talento femenil de WWE

En ella, recientemente, Mantell estuvo hablando de la lucha Liv Morgan y Tegan Nox contra Ronda Rousey y Shayna Baszler en SmackDown que ganaron las técnicas. Y además de señalar que Nox no está preparada para el elenco principal, pide que todas las luchadoras del vestidor sean despedidas, a excepción de las dos ex peleadoras de MMA mencionadas.

«Ella no está lista. No sé cuánto tiempo ha estado en desarrollo; no sé qué estaba haciendo allí abajo. No está segura de sí misma. Ahora, eso podría ser, supongo, que esté oxidada en el ring, pero ella no se movía suavemente. Como si estuviera dudando sobre algunas de las cosas que hacía. ¡La vi arrastrar el brazo, patético! ¡No muy bueno!

«Para eso los están mandando a Orlando. Si no puede aprender a arrastrar el brazo con gracia, algo anda mal con la otra persona que trabaja con usted. Entonces, parece forzado. Despediría a todas en este momento en la división de mujeres, excepto a Ronda y Baszler. Despediría a todas y, cinco minutos después, los volvería a contratar solo para demostrarles que podía hacerlo«.

¿Qué opináis de las palabras de Dutch Mantell?