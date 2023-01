Dutch Mantell cuestionó el método que usó Vince McMahon para su regreso

volviendo a encabezar la Junta Directiva de la empresa, con el objetivo de concretar una venta de la compañía al mayor valor posible, empezaron las especulaciones alrededor del Universo WWE. Esto habría provocado , generándose una mayor incertidumbre todavía por el futuro de Triple H, . De hecho, el propio ex luchador se encargó de transmitir un mensaje de tranquilidad a las Superestrellas previo a las grabaciones de SmackDown.

► Dutch Mantell acusó a Vince McMahon de “chantajear” para regresar

Para sorpresa de muchos, el “retiro” de Vince McMahon duró pocos meses y esta noticia decepcionó enormemente a los fanáticos, ya que expresaron su preocupación por el regreso de McMahon al puesto de presidente, y por lo que podría hacer en el futuro. Inclusive, muchos criticaron la forma en cómo fraguó su regreso y varios accionistas ya interpusieron una demanda por supuesto incumplimiento de las leyes de Delaware.

Mientras hablaba en el reciente Smack Talk, el ex WWE Dutch Mantell se refirió al regreso de Vince McMahon a la WWE y lo acusó de chantajear para labrar su camino de regreso a la compañía.

“Las personas que piensan que Vince McMahon se fue a casa y estaba jugando a las damas y disfrutando de su retiro están totalmente equivocadas. Pero estoy pensando, Vince se fue a casa y se entregó a su pasatiempo favorito, el trabajo. Estaba en ese teléfono, trabajando todos los días, hablando con abogados porque no le gustaba la forma en que tenía que irse. Está enojado. Para mí, Arabia Saudita fue el socio perfecto desde el principio. Obtuvieron el dinero, obtuvieron 620 mil millones de dólares.

Entonces, se conocen. Están familiarizados entre sí. Entonces, solo trabajó para volver a entrar y básicamente lo que hizo Vince. Los chantajeó. Él dice que no puedes hacer ningún trato en absoluto. A menos que lo vote, voto de la manera que usted quiere que vote y no votaré nada hasta que esté de vuelta allí. Entonces, supongo que no tuvieron otra opción para reintegrarlo.”