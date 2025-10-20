Hoy en día, Six Feet Under with Mark Calaway, el pódcast comandado por el Undertaker (y con Michelle McCool como anfitriona) pertenece a la WWE. Hace unas semanas conocíamos que por ese motivo el excoanfitrión Matt Lyda dejó el show.

► Undertaker y Michelle McCool en Six Feet Under

En un episodio reciente de Story Time with Dutch Mantell, el famoso mánager retirado Dutch Mantell critica el presente del programa:

“El Undertaker parece estar bajo el control de su esposa actual, Michelle McCool. Michelle McCool arruinó el podcast Six Feet Under con el antiguo Mark Callaway. El Undertaker nunca fue muy bueno haciendo podcast.”

“Michelle McCool fue incorporada al Salón de la Fama de WWE este año. Creo que Undertaker, porque básicamente él mismo lo dijo, es una de las personas que elige quién entra en el Salón de la Fama. Michelle reemplazó mágicamente a Mickie James en un programa de realidad de WWE en el que Undertaker también estaba, y también reemplazó a Matt como co-anfitriona del podcast. El Undertaker afirma que nunca ha usado su influencia en WWE para darle un trato preferencial a Michelle McCool, pero claramente la ha ayudado a obtener trabajos y oportunidades dentro de la empresa.”

“Michelle McCool es principalmente conocida por ser la esposa de Undertaker. Si no lo fuera, probablemente no habría obtenido estos trabajos. El podcast con Michelle McCool ha perdido audiencia. Mi video criticando el podcast original tuvo tres veces más vistas que el propio podcast del Undertaker en el canal de WWE. Todos los comentarios decían que Michelle lo estaba arruinando y pedían que volviera el antiguo co-anfitrión.”

Mantell también habla de los antiguos matrimonios del Undertaker:

«El primero, en realidad, le aconsejé que no lo hiciera. Luego me miró y me dijo: ‘Cállate’. Yo dije: ‘Está bien’, así que estuve allí en su boda. Sobre el segundo, le aconsejé que no lo hiciera después de que ya estaba en ello. Conocí a Sarah, su segunda esposa, pero no la conocía muy bien. Nunca fue muy amistosa conmigo, creo.”

Y, sin tener nada que ver, el veterano también habla de México:

“Me negué a ir a México. Tuve la oportunidad, pero no quise ir porque escuché que en los finales de los 80 y principios de los 90, el negocio no estaba bien y no iba a ganar dinero. Si no iba a ganar nada, mejor me quedaba donde estaba. Sí fui a México con WWE, pero entonces era mánager y no estuvo tan bien, aunque al menos tenía a WWE detrás de mí, así que sabía que me regresarían a casa.”