Dutch Mantell advierte a WWE acerca de Bray Wyatt

“Bray Wyatt no tuvo mucho impacto en el público la última vez. ¿Sabes por qué no lo tuvo? Él no estaba mucho más allá. (…) Era como un técnico. Querían que fuera un rudo, pero en realidad era un técnico, y realmente no fue mejor que un rudo porque realmente no hizo nada malo para conseguir una victoria. Simplemente los golpeó con su agarre, boom, así que no van a abuchear eso”. De esa manera avisaba Dutch Mantell antes del retorno de Bray Wyatt de la reacción que podría tener. Se equivocó.

► Dutch Mantell, preocupado por Bray Wyatt

¿Lo hará también con sus nuevas declaraciones? El que fuera mánager en WWE estuvo hablando recientemente en Smack Talk acerca de un problema que podría tener la compañía con el endemoniado. En esta ocasión Mantell se refiere a sus oponentes. Cree que no existe un gran elenco y se pregunta contra quien será su primer combate. Ciertamente, este siempre fue un interrogante con un personaje tan fuerte, tan distinto, como Bray Wyatt, no es nada nuevo. Y de una forma u otra se resolverá. Solo hay que dejarle hacer.

“Lo de Bray Wyatt, queda por ver cómo lo van a empujar. Pero pongámonos en el lugar del creativo, ¿cuál es su primer combate? ¿Con quién lo van a trabajar? Recuerda que hablamos sobre lo poco profundo que era el elenco. Todavía es igual de poco profundo”.

En estos momentos no tiene mucho sentido andar especulando pues ni siquiera se sabe si Bray Wyatt está volviendo como rudo o como técnico. De ello va a depender claro qué tipo de rivales va a tener. Si es rudo, teniendo en cuenta que trabajará en SmackDown, podría empezar luchando con The Brawling Brutes, The New Day, Ricochet, Rey Mysterio… Y luego pasar a Drew McIntyre, Braun Strowman… Y sin es técnico, empezar con Legado del Fantasma, Imperium, Maxium Male Models…

¿Quién os gustaría que fuera el primer rival de Bray Wyatt en WWE?