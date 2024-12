Dustin Rhodes y Sammy Guevara retienen el Campeonato Mundial de Parejas de ROH

En un intenso enfrentamiento donde los contendientes tenían que ser atados a sus rivales con unas cuerdas, Dustin Rhodes y Sammy Guevara, conocidos como The Sons of Texas, lograron retener el Campeonato Mundial de Parejas de ROH tras vencer a The Righteous (Dutch y Vincent) en un violento Double Bull Rope Match.

La acción comenzó con golpes de parte de todos en ringside antes de que el árbitro pudiera atar las cuerdas a los luchadores. Una vez iniciada oficialmente la lucha, ambas parejas se golpearon con campanas, sillas y hasta alambres de púas. Dustin derribó a Dutch desde el esquinero sobre una mesa con alambres, mientras Sammy protagonizó arriesgadas maniobras, incluyendo un fallido Swanton Bomb desde una escalera que lo dejó atravesando una mesa.

El caos continuó con Vincent cortando su cuerda para usarla contra Dustin, mientras Dutch y Vincent intentaron capitalizar con un ataque combinado, pero Sammy logró salvar la lucha en el último segundo. En los momentos finales, Dustin aplicó un Canadian Destroyer a Dutch, mientras Sammy ejecutaba un GTS contra Vincent fuera del ring.

Con la victoria a su alcance, Dustin golpeó con la campana de su cuerda a Dutch para asegurar el conteo de tres y retener los títulos. Entre lágrimas, Dustin dedicó el triunfo al cielo, cerrando una de las luchas más salvajes de la noche.