Dustin Rhodes y Willow Nightingale, mismo objetivo

Tan diferentes como son Dustin Rhodes y Willow Nightingale, tan distintas cómo son las situaciones en que están sus carreras, miran hacia una meta similar. No porque tengan intención de compartir un título mixto, aunque tampoco tendría sentido ya que este no existe en AEW ni en ROH, donde luchan principalmente, sino porque quieren ser máximos monarcas en Ring of Honor.

Cuando le preguntan por el ahora ex Campeón Mundial ROH Chris Jericho – perdió el título ande Bandido en AEW Dynasty 2025 – el actual Campeón Mundial de Parejas ROH y Campeón Mundial de Tríos ROH comenta: «Bueno, sí… lo perdió también, ¿no? Así que ya no es tan rudo. [Bill Apter: Está de gira con Fozzy y luego va a entrenar]. Entonces volverá, ¿y qué va a hacer? ¿Ganar el título otra vez? [ríe] Con suerte, ya lo tendré yo .»

«Bueno, eso espero. Me encanta Ring of Honor; estamos haciendo lo mejor que podemos. Antes de retirarme, lo cual probablemente suceda en dos o tres años, sí quiero tener una oportunidad por el Campeonato Mundial de ROH, y creo que puedo conseguirlo .»

«Si lo piensas bien, fui Campeona TBS durante un mes y no me siento satisfecha. Quiero recuperarlo. Así que Mercedes definitivamente está en la mira. El Campeonato Femenil de Ring of Honor siempre fue algo que, de alguna manera, se me escapó.»

«Roxanne [Pérez], que en ese entonces era Rok-C, lo tuvo; intenté vencerla y no funcionó. También intenté vencer a Mercedes [Martínez] para ganarlo, y tampoco funcionó. Así que no tengo una buena racha, no tengo un buen historial en lo que respecta al Campeonato Femenil de ROH. Por eso también pienso: ‘Sería muy lindo sentir eso y, finalmente, algún día, conseguirlo’.»