Recientemente, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS cómo el actual luchador de AEW, Dustin Rhodes, reveló que el personaje de Goldust, creado por Vince McMahon, lo hizo salir de su zona de confort y liberarse de estar a la sobra de su padre, Dusty Rhodes.

Sin embargo, vale la pena resaltar más palabras de Dustin en torno a su ya fallecido padre. Dustin reveló que tuvo duros problemas con su padre Dusty y su relación fue nula durante años. Estas fueron sus declaraciones en la más reciente edición del video podcast Unbreakable:

► Dusty Rhodes no quería que Dustin Rhodes fuera luchador

«Tuve desacuerdos con mi padre acerca de la lucha libre. Mi papá no quería que me metiera en este negocio. Yo era muy bueno en el fútbol americano, pero mis calificaciones en la escuela eran terribles. Tenía pasión por jugar fútbol americano, pero quería ser luchador aún más, y él no quería eso para mí.

«No tuve la misma relación con mi padre que mi hermano Cody Rhodes tuvo. El divorcio de mis padres pudo haber sido una de las razones por las que Dusty no quería que yo me convirtiera en luchador, y simplemente quería una vida mejor para mí. Amaba a mi padre, lo amaba con todo mi ser. Tuvimos un distanciamiento, pero nos reconciliamos, aunque no muchos años antes de que falleciera. Aun así, fue difícil.

«La segunda esposa de mi padre y sus hijos, Cody y su hermana, tuvieron una experiencia diferente con él, y recibieron todo lo que mi hermana y yo no recibimos de Dusty. Fue duro, pero así fue. Cuando finalmente entré en el negocio, estuve cerca de él constantemente, lo cual fue bueno. Pero después caí en una espiral descendente con las drogas y el alcohol, y durante años no me importó nada. Casi me mata.

«Pero admito que inicié mi carrera bajo la sombra de Dusty, lo que trajo otro conjunto de desafíos. La gente cree que para mí fue fácil entrar al negocio por ser su hijo, pero en realidad fue todo lo contrario. Dusty me envió a entrenar con Eddie Graham, lo cual no fue nada fácil, pero me permitió desarrollar un amor genuino por la industria antes de que mi padre me llevara a la NWA«.