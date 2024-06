Swerve Strickland cuenta 43 días en su reinado como Campeón Mundial de AEW desde que destronara a Samoa Joe en Dynasty. Hasta ahora, ha realizado dos defensas del título, una ante Claudio Castagnoli en Collision el 27 de abril, y otra contra Christian Cage en Double or Nothing. Ya tiene programada una próxima, que será enfentando a Will Ospreay en Forbidden Door 2024; «The Aerial Assassin» es además el Campeón Internacional.

► Dustin Rhodes ensalza a Swerve Strickland

Pero no será la tercera ya que antes «The Realest One» va a exponer el cinturón contra Roderick Strong en el episodio de Dynamite del 5 de junio. Fue el retador quien exigió directamente a Tony Khan la oportunidad y el presidente de la casa Élite se la concedió sin oponer resistencia. En el último PPV, el «Messiah of the Backbreaker» perdió el cetro que ostenta Ospreay así que busca venganza. Dustin Rhodes aprovecha el anuncio para elogiar a Strickland.

«Por experiencia de primera mano, Swerve está en una categoría diferente. Un talento generacional que es tan fuerte como se puede ser. #HouseCall no es una broma… te sacudirá el cerebro como huevos revueltos. Roderick también es un hombre con una ética de trabajo estricta, que es una fuerza por sí mismo. Con su habilidad para atarte en un nudo… diría que vamos a tener un enfrentamiento de calibre de PPV el miércoles en Dynamite #RoddyVsSwerve #WorkHorseChampion».

From 1st hand experience, @swerveconfident is in a different category. A generational talent who is as tough as they come. #HouseCall ain’t no joke…..it will rattle your brains like scrambled eggs. @roderickstrong is also a man of strict work ethic, who is himself a force. With… pic.twitter.com/hSypCUCwbk — Dustin Rhodes (@dustinrhodes) June 2, 2024

Acerca de esta oportunidad, Roderick Strong comentaba recientemente:

«¡SWERVE! Escucha, no me importa lo que hagas cuando conduces. Me importa lo que hagas en ese ring. Cuando reviso los libros de historia, estoy 2-0 contra ti. Así que, puede que seas el Campeón Mundial de AEW por ahora, pero este miércoles en Colorado, yo seré tu nuevo Campeón Mundial de AEW.»

EXCLUSIVE: The Undisputed Kingdom couldn’t be happier that Roderick Strong has a shot at the #AEW World Champion @Swerveconfident this Wednesday at #AEWDynamite LIVE from Colorado!@roderickstrong | @RealMikeBennett | @MattTaven pic.twitter.com/2zMm5OBQgd — All Elite Wrestling (@AEW) June 2, 2024