Aunque ahora está en una empresa diferente, los dos compartieron encordado en 50 ocasiones, incluyendo una ardiente rivalidad en la segunda mitad de la década de los noventas, y Dustin Rhodes recuerda al Undertaker con mucho cariño, como suponemos que este también hará con él. De entre las muchas luchas que disputaron puede destacarse el combate estilo Casket que tuvieron en In Your House 8: Beware Of Dog. La última vez que se encontraron en un cuadrilátero fue en 2009 durante la gira de WWE por Reino Unido en un evento no televisado.

► Dustin Rhodes recuerda al Undertaker

En concreto, recientemente, hablando con Inside The Ropes, el luchador antes conocido como Goldust recordó una ocasión en la que Bruce Prichard le pidió que bromeara con El Enterrador.