Dustin Rhodes: «No lucharía de nuevo con Cody»

El combate entre Cody y Dustin Rhodes en Double or Nothing 2019 fue una de las luchas más emocionales y destacadas en la historia temprana de AEW.

En Busted Open Radio, le preguntaron recientemente a Dustin si está interesado en verse de nuevo las caras con su hermano:

«No necesariamente. Ya he hecho muchas cosas con Cody. Tuvimos un gran combate juntos. No puedo ni intentaría duplicarlo o intentar mejorarlo. No quiero tocar eso en absoluto. Cody ha seguido adelante y me ha superado a mí y a este negocio, y está haciendo un trabajo fantástico. Creo que cualquier cosa en la que yo esté involucrado solo lo empeoraría. Esa es mi opinión honesta al respecto. El ascenso de Cody a la fama ha sido exponencial. Ha sido increíble de ver. Estoy seguro de que papá está muy orgulloso de él y de ambos».

El veterano también comparte su deseo de ser campeón del mundo:

«Siento que soy el que ha quedado afuera porque no he ganado el Título Mundial, y todavía lo quiero. Todavía lo quiero, y sé que hay una oportunidad para mí de tal vez obtenerlo antes de retirarme. Realmente lo creo. ¿Es buen negocio? Creo que sí. Puedo trabajar como campeón activo tanto tiempo como quieras y hacer tan buen trabajo como cualquier otra persona en nuestro negocio».

En la actualidad, Dustin Rhodes es Campeón Mundial en Parejas y Campeón Mundial en Tríos de ROH.

