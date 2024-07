Dustin Rhodes niega que esté cerca su retiro

Recientemente, una cuenta de X, antes Twitter, publicó que se estaba «rumorando» que el contrato de Dustin Rhodes con AEW terminaba en septiembre de 2024 y que se iba a ir de AEW para retirarse. Sin embargo, el propio luchador ha reconocido que su retiro no está cerca, pese a que tiene ya 55 años.

Wrong! Jeeze guys, do better. Yes my contract is up in September, and No, I am absolutely NOT DONE. Having the best matches of my life and hopefully, God willing I will get to retire on my own terms, respected with a full heart. Hopefully Negotiations go well because I am damn… https://t.co/vp1Yb56yIY

— Dustin Rhodes (@dustinrhodes) July 17, 2024