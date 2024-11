Según Dave Meltzer, Tony Khan confía en que Jon Moxley y los Death Riders den un vuelco a AEW. ¿De qué manera? El actual Campeón Mundial ha estado hablando bastante últimamente de sus intenciones. Eso sí, todo su proyecto puede verse lastimado si el 23 de noviembre pierde el título ante Orange Cassidy en Full Gear.

► ¿Tony Khan está molesto con Jon Moxley?

Mientras, antes también de un nuevo episdodio de Dynamite, atendemos a otro punto de vista con respecto a cómo el presidente de «Where The Best Wrestle» estaría viviendo la toma de control que «MOX» y sus amigos están intentando de la misma mientras el «Freshly Squeezed» y los suyos pretenden impedirlo.

“Tienes que estar atento en todo momento, como si tuvieras ojos en la nuca”, dice Dustin Rhodes a Sports Guys Talk Wrestling. “Mox y su grupo son duros. Son peleadores, y eso es lo que hacen y han hecho toda su vida. No sé cuál es el problema de Mox, pero esta no es su empresa. Todos trabajamos aquí, y yo he estado desde el principio. Tony (Khan) sabe eso, y Tony sabe que esta es su empresa. Imagino que a Tony le molesta un poco que Mox diga que es ‘su empresa’. Siempre tienes que estar preparado y listo para cualquier cosa porque pueden atacar a cualquiera en cualquier momento, estés de acuerdo con ellos o no. Están en grupo, y los números son lo que hace caer a la gente”.

Echemos un vistazo al cartel Full Gear:

