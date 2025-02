A mediados de 2025, Dustin Rhodes negaba estar cerca de su retiro. A comienzos de 2025, el veterano da detalles de lo que quiere para su adiós a los rings. Ello teniendo en cuenta que todavía le quedan tres años de contrato con AEW y que en el presente está rivalizando ni más ni menos que con MJF mientras ostenta el Campeonato Mundial en Parejas y el Campeonato Mundial en Tríos de ROH.

► Se lo ha ganado

«Lo he hecho. Mantengo en secreto quién será mi oponente. He tenido esto planeado durante los últimos años y sé con quién quiero terminar mi carrera. Eso ocurrirá en tres años. Va a ser difícil alejarme. De ninguna manera estoy al nivel de Sting, pero quiero una despedida similar. Creo que me lo he ganado. Terminar en un pay-per-view y dar una promo emocional y conmovedora es lo que le gusta a la gente. Ya no es como en los viejos tiempos.

Quiero ganar. Quiero ganar ese último combate. No quiero perder. Significa mucho para mí y le he dedicado mucho pensamiento. Diría que probablemente en unos tres años. Las cosas cambian. Veremos qué pasa. Es difícil siquiera decirme a mí mismo: ‘Ya casi es hora, Dustin’. Es difícil.

Ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Va a ser muy emotivo. Salir del negocio es un gran paso porque estás dejando atrás algo que has hecho durante mucho tiempo. ¿Qué haces después? Tienes que encontrar cosas que hacer en el proceso para mantener tu mente ocupada. Seguiré entrenando y produciendo, que es lo que ya estoy haciendo. Me encanta eso. Transmitir mi conocimiento a los jóvenes, ese es el verdadero premio. Cuando les enseño algo, lo aplican y funciona, esa es la recompensa: pasar mi conocimiento y experiencia a la nueva generación», comenta Dustin en Battleground with Tim & Eli.