Por edad, pese a que será protagonista hoy de un atractivo combate, Dustin Rhodes no iba a tener lógicamente un puesto de estelarista en AEW. Pero a cambio, «The Natural» ya ejerce también de consejero de los jóvenes talentos de esta compañía, pues gran parte de ellos carecían de experiencia bajo los grandes focos antes de la concreción de AEW Dynamite.

► Dustin Rhodes busca veteranía

Y es que no son pocos los maestros que trabajan tras bambalinas de All Elite Wrestling, pero Dustin cree que hay espacio para más veteranía. Así, durante una entrevista reciente concedida al New York Post, habló abiertamente de los potenciales fichajes de Luke Harper y Matt Hardy.

Creo que aportarían creatividad. Harper, tío, es increíble. He trabajado con él muchas veces cuando estaba en The Wyatt Family, tanto yo como Cody, y sabe de esto, no es precisamente un novato en el negocio. Sabe ayudar a la gente. Puede llevar a la gente a nuevos niveles, llevarlos allí, y a la vez elevarse a él mismo, dentro de una compañía que le permitirá hacerlo. Matt Hardy, si viene aquí, dios mío, ha pasado por muchos cambios en YouTube y cosas así con WWE. Es muy creativo en todo lo que hace, y si estuviera con nosotros, sacaría petróleo.

Al momento de escribir esta nota, AEW no ha hecho oficial la contratación de Harper ni Matt Hardy. No obstante, parece claro que el primero ya ha llegado a un acuerdo con la empresa de Tony Khan. Esto reportó Dave Meltzer el pasado mes.

Jonathan Huber (Luke Harper), de 40 años, se espera que firme allí [AEW] y debute el 18 de marzo en Rochester, New York, su lugar de nacimiento. Se prevé que use su antiguo nombre luchístico, Brodie Lee […]

Por su parte, la vinculación del «Broken» con WWE parece que concluye mañana, aunque nadie da por sentado que su destino sea AEW. De hecho, se habla de que finalmente pueda quedarse en McMaholandia, después de que esta le ofreciera un puesto de productor en NXT.