Dustin Rhodes: «Este es el momento de Cody»

WWE no quiso que el reinado de Roman Reigns concluyese el pasado año en WrestleMania 39 a manos de Cody Rhodes, con la intención, parece, de programar una revancha para WrestleMania 40 y alimentar el factor «face» del ex-AEW en pos de que su victoria luzca más merecida.

Sin embargo, hoy día, el escenario de un Cody coronándose bajo los focos del «Show de los Shows» ya no se presume tan seguro. Tras el regreso de The Rock y la sugerencia de este sobre enfrentar a Reigns, han surgido reportes que ven más cerca que nunca un duelo entre primos samoanos como gran estelar de WrestleMania 40, si se tiene en cuenta que el tiempo competitivo de «The People’s Champ» corre en su contra.

► Dustin apuesta por la familia

Esta presunta encrucijada, que seguramente, después de todo el runrún, no sea tal para WWE, supone actual tema de discusión entre la comunidad luchística de internet.

Y si días atrás, Mickie James confesó que le gustaría más ver un Roman Reigns vs. The Rock que un Reigns vs. Cody Rhodes, ahora otro veterano de la industria presenta la contraparte. Y no sorprende, pues se llama Dustin Rhodes. He aquí sus palabras bajo entrevista con Sports Illustrated.

«Espero que Cody esté en el estelar contra Roman. O será The Rock. Si es The Rock, me enfadaría un poco, este es el momento de Cody. Se está convirtiendo en la cara de la compañía y está dando sus frutos. Pero lo entiendo. Si es The Rock, es un buen negocio. Entiendo que haya mucha gente que le encanta ver a The Rock. Pero sigo pensando que este es el momento de Cody».