Dustin Rhodes está escribiendo su segundo libro

Con cuatro décadas en la lucha libre, siendo hijo de Dusty Rhodes y hermano de Cody Rhodes, ¿cuántas cosas puede contar Dustin Rhodes en un libro? En realidad, no hace falta esperar al segundo puesto que en 2010 el veterano publicó con WWE ‘Cross Rhodes: Goldust, Out of the Darkness’. Pero sí ha visto que era necesaria una continuación para seguir compartiendo más detalles de su vida y carrera y así lo anuncia en redes sociales camino a defender el campeonato en parejas de ROH en Final Battle.

Man, just sitting here reminiscing on my career and all the history I have made. This business has been so good to me for so long. Reason I am thinking about it, is because I am writing my second book with @alexmarvez soon.

I truly am rich with stories and passion and just want… pic.twitter.com/YgjcUGwuLH

— Dustin Rhodes (@dustinrhodes) December 14, 2024