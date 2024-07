Dustin Rhodes: «Dejen de decir ‘Jobber'»

Dustin Rhodes le pide a los aficionados que dejen de utilizar el término peyorativo tan popular en el folclor de las luchas.

Recordemos que en nuestro parlache hispanohablante se usa el anglicismo «Jobber», el cual se usa para decirle así al luchador que obvio está programado en una lucha para perder.

No olvidemos que ese término es una abreviación de «Jabroni». Término popularizado por The iron Sheik y The Rock.

Lo anterior era otra forma de decirle perdedor a un luchador que se veía a kilómetros le pagaron para perder y hacer ver bien a otro luchador.

Actualmente, Rhodes quiere erradicar ese concepto del vocabulario de la afición.

Rhodes recurrió a X, donde dejó caer el siguiente comentario.

Please stop using the term «Jobber». It is extremely disrespectful to everyone who is putting their bodies on the line each week. All of us are «Enhancement Talent». We enhance each others careers. Show compassion to everyone that steps in this business and works hard enhancing…

— Dustin Rhodes (@dustinrhodes) July 22, 2024