► Dustin Rhodes compara a Jon Moxley con MJF

Jon Moxley y MJF están protagonizando la rivalidad más grande actualmente en AEW de cara a su lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Full Gear 2022. Semana a semana los dos dan magníficas promos que se van a quedar en la historia de la compañía y este próximo sábado 19 de noviembre finalmente van a colisionar.

Veremos qué sucede entonces y cuál de los dos sale del evento pague-por-ver con el cinturón. Recientemente le preguntaro a Dustin Rhodes por su predicción en Sports Guys Talking Wrestling y señaló a «MOX». Además, el veterano luchador All Elite comparó a sus dos compañeros de vestidor analizando sus diferentes estatus en el negocio.

The #AEW World Champion @JonMoxley defends the title against @The_MJF in the main event of #AEWFullGear on Saturday, November 19 in Newark, NJ at @prucenter LIVE on PPV!

Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFUPD6k | https://t.co/Y4EcTO5v4i pic.twitter.com/FfN6gEA7NE

— All Elite Wrestling (@AEW) November 7, 2022