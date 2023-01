Dustin Rhodes anunció el fallecimiento de su madre

Hace un par de semanas, en vísperas de Navidad, Dustin Rhodes había anunciado en sus redes sociales a sus fanáticos de que su madre estaba enferma y que oremos por ella. Aunque no dio mayores detalles, pero evidentemente los buenos deseos estaban con el luchador de AEW de 53 años de edad.

Precisamente, hace pocos minutos, «The Natural» volvió a recurrir a su cuenta de Twitter para anunciar de que su madre, Sandra Runnels, lamentablemente ha fallecido. No indicó la causa de su muerte, pero agradeció por todo lo que ella le enseñó en vida y por el hecho de que ya no seguirá sufriendo.

I am very sad to say that I lost my Momma today. She was an incredibly strong mother who was loving and resilient to her dying day. She taught me everything, and I am the man I am today because of her. I am so saddened but so happy she is no longer in pain.❤️Rest in Heaven. pic.twitter.com/xXdbURm0Nn

— Dustin Rhodes (@dustinrhodes) January 4, 2023