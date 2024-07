En sus 35 años de carrera en la lucha libre profesional, Dustin Rhodes ha trabajado en incontables empresas –WWE, TNA, NWA, ROH– y considera AEW como la mejor. En ella lo hace desde que diera comienzo en 2019 y si bien nunca ha tenido un papel demasiado relevante siempre ha sido celebrado como el gran veterano que es. Además, en Ring of Honor acaba de ganar el Campeonato Mundial de Tríos con The Von Erichs. La última vez que tuvo un título fue en 2014 el Campeonato de Parejas de WWE con Stardust (Cody Rhodes).

«Estoy orgulloso de Cody. Está haciendo un trabajo increíble. Estamos aquí pateando traseros, y me encanta ser parte de AEW. Es el mejor lugar en el que he trabajado en toda mi carrera. Es increíble, y le agradezco a Tony por eso. Agradezco a todos los chicos y chicas aquí. Todos son muy amables, y es un lugar divertido para estar.

«La energía que tenemos aquí te hace querer salir y actuar. Cuando tienes el tanque vacío, como en mi caso, siempre hay un poco más porque la energía en estos edificios, los fanáticos son tan receptivos, tan locos, tan ruidosos. Estoy feliz por mi hermano. Estoy haciendo el trabajo de Dios aquí, y estamos a punto de conquistar el mundo, los Von Erich y los Rhodes«, dijo el veterano en la conferencia de prensa de Death Before Dishonor.

After years of hard work…… I have won my first title in a long time with a very special set of circumstances. 2 royal families together as your New @ringofhonor World 6 man Champions! @RossVonErich @MarshallVonEric @AEW

Proud that I #KeptSteppin pic.twitter.com/3KvagpgoAD

— Dustin Rhodes (@dustinrhodes) July 28, 2024