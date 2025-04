Dustin Poirier: Siempre he peleado para ser campeón

Se podría decir que el tiempo está siendo inclemente cuando se trata de la carrera de Dustin Poirier.

Poirier (30-9, 1 NC MMA; 22-8, 1 NC UFC) ha pisado el octágono 31 veces desde que firmó con la UFC en 2011. El ex campeón interino de peso ligero de la UFC ha dejado claro que su próxima pelea será la última, y se especula que podría enfrentarse a Max Holloway en el evento principal de una rumoreada tarjeta de la UFC este verano en Nueva Orleans, el estado natal de Poirier, Luisiana.

«No estoy emocionado todavía», dijo Poirier a MMA Junkie en una sesión de entrenamiento en su gimnasio American Top Team en el sur de Florida.

«Estoy seguro de que a medida que pase el tiempo, habrá oleadas de sentimientos diferentes. Ahora mismo, me siento confiado y bien con mi decisión de que sea mi última pelea.»

Poirier peleó por última vez en el evento principal de UFC 302 en junio del año pasado, realizando una animada actuación contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev antes de ser finalmente sometido en la 5ª ronda.

«Todavía puedo hacer esto al más alto nivel durante unos cuantos años más, no me cabe la menor duda. Pero, ¿para qué estoy peleando?». dijo Poirier.

«¿Es por un sueldo? No quiero faltar al respeto al deporte. Siempre he peleado para ser campeón, así que si no es por un título, entonces es hora de irse. Siempre he perseguido un título.

«Llevo mucho tiempo haciendo esto. Estoy bien. Mi familia está bien. Quiero salir (del deporte) con mis facultades y poder hablar y trabajar en la mesa (de analista), estar sano para mi hija y mis futuros hijos. Creo que ya es hora. Después de 18 años, 19 años en este deporte, peleando con uñas y dientes, sangrando cada semana, creo que es una decisión responsable y de respeto al deporte.»