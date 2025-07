La leyenda de la UFC, Dustin Poirier, ha revelado contra quién le propuso inicialmente competir en su pelea de retiro.

Esta noche, en el evento principal de UFC 318, Dustin Poirier subirá al octágono por última vez. Se enfrentará a Max Holloway en la tercera pelea de la serie, con «The Diamond» liderando 2-0. Si bien ambos son los favoritos de la afición, muchos esperan ver a Dustin triunfar y ganar el campeonato de la BMF.

Por supuesto, la UFC le ha dado mucho a Dustin Poirier a lo largo de los años, y eso es especialmente cierto para su pelea de retiro. Quería un gran evento y lo consiguió, ya que el espectáculo se llevó a cabo en Nueva Orleans, Luisiana, su estado natal.

Resulta que Dustin Poirier originalmente quería competir contra Justin Gaethje, el hombre que lo noqueó con una patada a la cabeza en su último encuentro.

► Planes de retiro originales de Dustin Poirier

“Originalmente, cuando les dije que quería retirarme, quería pelear con Justin”, dijo Poirier. “Tenemos un récord de 1-1. No quería terminar mi carrera con un récord de 1-1, dejando esa posibilidad abierta.

“Quería un desempate. Quería que alguien le ganara a alguien. Quería vengarme de él. Lo noqueé, él me noqueó… tenemos que hacerlo de nuevo.

“Cuando esta pelea empezó a tomar forma, mis planes de retiro, él estaba programado para pelear con Dan Hooker”, continuó Poirier. «Quería pelear con Justin… luego lo vi en una entrevista y me dijo: ‘Si a Dustin le parece bien que quedemos 1-1, a mí me parece bien. Vamos a estrecharnos la mano. Nuestras familias no merecen que nos veamos envueltos en otro choque frontal’.

Nunca lo había pensado así. Pensaba: «¿Sabes qué? Si a él le parece bien, a mí también«. Dicho así, alguien va a salir lastimado. Ninguno de los dos es joven en esto. Ambos tenemos muchas guerras en nuestro haber.