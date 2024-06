Dustin Poirier reacciona a derrota de UFC 302 y reflexiona sobre el futuro

Dustin Poirier no está seguro de qué sigue. De cara a UFC 302 , Poirier (30-9 MMA, 22-8 UFC ) consideró lo que sucedió en la pelea por el título del sábado como «destino». Pero ahora que ha descubierto que ganar no estaba en sus cartas, Poirier lucha por descifrar lo que todo esto significa para su futuro.

Mientras estaba sentado en el escenario con su sombrero rojo de “WAR” y su camisa floral después de su derrota por sumisión ante Islam Makhachev , Poirier trabajó en el debate en voz alta, aunque sabía que no se tomaría una decisión de inmediato.

«Estaba peleando por ser el campeón mundial. ¿Por qué más estoy luchando? Sólo para luchar por la emoción, porque soy adicto a ella, sin duda… ¿por el dinero? Estoy bien.

“Mi familia y yo estamos bien. No necesito el dinero. El dinero es genial, pero mi salud es lo primero. ¿Por qué estoy luchando? ¿Ser el campeón otra vez? ¿Alguna vez recibiré esa oportunidad, incluso si tengo una racha? No sé. Pero es una montaña muy difícil de escalar y la he escalado tantas veces.

Poirier, de 35 años, es un contendiente perenne y demostró habilidades de élite durante su evento principal contra Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC ) en el Prudential Center. La pelea fue su tercera defensa fallida del título.

“Tengo 35 años y veo y escucho a la gente decir: ‘Eso no es viejo’. Pero tengo 50 peleas. Llevo peleando desde que tenía 17 años. Peleé mi primera pelea en jaula cuando tenía 18 años. Tengo 10 peleas que no están en mi récord. Sólo tengo que digerir todo, hablar con mi familia, hablar con mis entrenadores y ver. No hay prisa, pero esta podría ser mi última pelea. No sé. Sólo tengo que llegar a casa y ver por qué estoy luchando”.