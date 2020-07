Dustin Poirier preferiría revancha con Khabib a una con McGregor

Dustin Poirier preferiría una revancha con Khabib Nurmagomedov a una revancha con Conor McGregor, incluso si no hubiera un título de UFC en la línea.

Dustin Poirier peleó contra McGregor en la división de peso pluma en 2014, perdiendo por nocaut en el primer round. Años más tarde, después de establecerse como uno de los mejores pesos ligeros de su época, peleó contra Nurmagomedov por el título de peso ligero, perdiendo por sumisión en el tercer round.

Mientras McGregor sigue siendo la estrella más grande en MMA, Dustin Poirier dice que aún preferiría una segunda oportunidad con Nurmagomedov, incluso si el título de Nurmagomedov no estaba en juego. Poirier señala el hecho de que la estrella rusa nunca ha sido vencida en 28 peleas profesionales.

"Si los cinturones no estuvieran en la línea, solo por mi legado, me encantaría vencer a Khabib. Nadie lo ha vencido jamás. Nadie ha escalado esa montaña. Me encantaría ser el primero. Eso es historico. Eso es legendario Eso es lo que tengo que hacer. No estoy dispuesto a revanchas y combates de rencor y venganza. Soy un hombre adulto, no tengo esas cosas en mi corazón. Tengo una familia y esto es un negocio para mí".

“Cuando era más joven, podría haber querido pelear contra Conor o pelear contra cualquiera que me venciera.Pero me siento cómodo con todo. Me siento cómodo con mi historial, con las cosas que he hecho, las peleas que he hecho. Las peleas que he perdido, aprendí mis lecciones e intenté seguir avanzando. Así que realmente me gustaría ser el primero en vencer a Khabib ".