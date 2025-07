Dustin Poirier sigue impulsado por su naturaleza ferozmente competitiva, incluso después de la campana final.

A pesar de la oleada de apoyo y admiración que ha recibido tras su derrota por decisión unánime ante Max Holloway en el evento principal del UFC 318 el sábado por la noche, «The Diamond» (30-10 MMA, 22-9 UFC) se ha obsesionado con las tarjetas de puntuación de los jueces.

La pelea cumplió exactamente lo que tanto Poirier como Holloway prometieron: 25 minutos de hermosa violencia, con cada peleador cerca de asegurar el final. Al final, los jueces otorgaron la victoria al ex campeón de peso pluma de la UFC Max Holloway por puntuaciones de 48-47, 49-46 y 49-46. Sin embargo, Poirier se sorprendió por lo decisivamente que las tarjetas favorecieron a Holloway.

«Obviamente quería ganar», dijo Poirier a los periodistas en la conferencia de prensa posterior al combate el sábado. «Max es un gran peleador, un competidor duro. Sentí que estaba en el ojo del huracán, me sentí mucho más cerca. Realmente pensé que podría haber sido 2-2 al entrar en el quinto (asalto). Mike Brown (el entrenador de Poirier) comprobó las tarjetas cuando llegamos al vestuario y creo que los jueces me dieron diferentes asaltos, así que no lo sé. Creo que todos los jueces le dieron el segundo asalto. Pensé que casi lo había noqueado.

«Él también me hizo daño, pero pensé que mi golpe, cuando le seguí con los codos, lo estaba destrozando. Me lo dijo en la tienda médica, me dijo: «Tío, me tenías fuera». No pudimos oír la campana. Así que, ya sabes, estando en la pelea, me pareció que estaba mucho más reñido cuando oí a los jueces. 49 y pico, y yo pensé: «Ni hablar. Estuvo más reñido que eso». Como dice el hombre, es lo que hay».

Desde que debutó en la UFC el día de Año Nuevo de 2011, Dustin Poirier ha subido al octágono en 32 ocasiones, ganándose la reputación de ser uno de los luchadores más emocionantes en la historia de la promoción. Aunque no consiguió la victoria en lo que podría haber sido su última aparición, Poirier se siente agradecido por la oportunidad de despedirse del deporte en su estado natal, Luisiana, rodeado de amigos y familiares.

«Ha sido increíble», dijo Poirier, sonriendo. «Me he sentido muy apreciado esta semana. Sé que lo he dicho un par de veces en entrevistas cuando me han preguntado al respecto. Nunca antes de esta semana había mirado atrás o lo había visto como una tercera persona y dicho: «Vaya, he logrado mucho en este deporte».

«Sabes, hice que la gente sintiera ciertas cosas y la inspiré. No pensaba en eso, pero el cariño y el apoyo que he recibido esta semana han sido increíbles y realmente lo siento, ¿sabes? Lo siento de verdad, y estoy muy agradecido de que la gente se haya inspirado o haya seguido mi trayectoria. Sabes, puedes hacer cualquier cosa que te propongas, y eso es lo que quiero que sea mi historia»

«Quiero que la gente se dé cuenta de que, sin importar de dónde vengas, si crees y trabajas lo suficiente, puedes hacer realidad tus sueños, porque yo solo soy un chico que sale ahí fuera (al octágono) con Lil Wayne, viviendo sus sueños, loco, librando batallas con los mejores del mundo. Eso es lo que es una vida hermosa. Es una historia hermosa porque conozco al autor, eso es lo que es».