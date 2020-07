Dustin Poirier explica cómo derrota ante Conor McGregor lo cambió

El contendiente de peso ligero de UFC Dustin Poirier dice que una derrota por nocaut en 2014 ante Conor McGregor tuvo un efecto significativo en su evolución como luchador.

Hablando con ESPN esta semana, Poirier explicó cómo su mentalidad cambió y maduró después de su derrota ante McGregor.

"Definitivamente comenzó a suceder después de la cerrota con Conor McGregor. Ese fue el comienzo de todo. Ha sido un proceso largo, ser padre, perder de nuevo, ganar algunos y perder de nuevo, y ganar otro. Es solo una larga evolución de dejar de preocuparse tanto. Simplemente deja de preocuparte por el ruido y las cosas que no importan. . .

"Muchas veces en mi carrera más joven, sentí que era vida o muerte. Cada comentario en Instagram y Twitter, cada periodista que dijo algo, sentí que todos estaban en mi contra. Sentí que si perdía me cancelarían, es el final de mi carrera. Soy un vago si pierdo esta pelea. Y luego pierdes un par de veces y piensas, 'Oh, mierda, todavía puedo volver a armar esto. Oh hombre, todavía mantengo a mi familia. Todavía me encanta lo que hago. Es como si estuvieras doblado pero no roto muchas veces y siento que me hizo más fuerte y me hizo el hombre que soy hoy. Estoy feliz. Estoy genuinamente feliz".