Dustin Poirier confirma lista de posibles próximos oponentes

Dustin Poirier tiene una lista de nombres. En UFC 302, Poirier no logró convertirse en campeón de peso ligero, ya que perdió por sumisión en el quinto asalto ante Islam Makhachev.

Después de la pelea, Poirier sugirió que podría haber sido su última pelea en MMA , pero en las últimas semanas, «The Diamond» se retractó y dijo que todavía siente la necesidad de competir. Y ahora parece casi una conclusión inevitable que Poirier volverá al octágono al menos una vez más.

“El cambio debe ser interno en cuanto a cuál es la motivación para pelear. Porque si no se trata del título mundial, ¿por qué estoy peleando? Y después de la pelea con Islam, cuando regresé a casa pensé: ‘¿Quizás esto sea todo?’ Pasaron algunas semanas, las lesiones comenzaron a doler cada vez menos después de la pelea y pensé: ‘Tengo que hacer esto de nuevo’. Nunca he perdido dos peleas seguidas. No puedo dejar este deporte con una derrota.

“Pero al mismo tiempo, quiero estar al 100 por ciento si voy a hacerlo de nuevo, porque no quiero faltarle el respeto al deporte. Honro estas cosas. Lo hago. Solo quiero hacerlo bien y levantar la mano e irme en mis términos con una victoria. Pero eso no es una garantía. Podría volver allí y alguien podría patearme el trasero. Esa es la cuestión”.

El nombre más importante vinculado a un posible regreso de Poirier es Nate Díaz . Poirier y Díaz tienen una larga historia juntos, y con Díaz sugiriendo recientemente que podría regresar a UFC , el enfrentamiento tendría sentido para la promoción. Sin embargo, Poirier es escéptico de que eso suceda.

“Lo que pasa con Díaz es que estoy en contacto con la UFC detrás de escena sobre mis próximos movimientos todo el tiempo. Hablamos sobre cuándo quiero volver a pelear, qué tan graves son mis lesiones, cosas así. Y la última vez que mencioné su nombre, no querían hablar de él, no querían hacer negocios. Muchos fanáticos no lo saben, detrás de escena es tan difícil lidiar con él que creo que simplemente ya no quieren hacerlo.

«Pero si se diera el caso, si fuera una realidad, aceptaría la pelea ahora mismo sin dudarlo y firmaría un contrato hoy mismo. Y Nate lo sabe porque lo he hecho varias veces».

Entonces, si Díaz no es una opción probable, ¿Quién podría ser el posible oponente de Poirier para su retiro?Resulta que hay algunas opciones.

Anik enumeró una serie de posibles enfrentamientos para el ex campeón interino de peso ligero, y Poirier confirmó que su próxima (y probablemente última) pelea será con alguien de esa lista.

“¿Crees que tu próximo oponente saldrá de este grupo de nombres? Nate Díaz, Conor McGregor , Alexander Volkanovski , Justin Gaethje , Max Holloway , Charles Oliveira y Colby Covington”.

“Al cien por cien… Seguro. Si vuelvo a pelear y cuándo lo haga, sin duda será con uno de esos tipos de los que acabas de hablar”.