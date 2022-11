Dustin Poirier ha pasado su carrera persiguiendo títulos mundiales, por lo que nunca se ha centrado tanto en un solo oponente, aunque hay al menos una pelea que quería donde parece poco probable que alguna vez la consiga.

Después de que su enfrentamiento contra Nate Diaz fuera descartado en 2018, Poirier continuó con esa pelea. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la pelea nunca se concretó.

Ahora, Díaz está listo para dejar el UFC en la agencia libre después de pelear por su último contrato, lo que arroja dudas de que alguna vez volverá a competir en la promotora, y mucho menos ver a Poirier de pie al otro lado de la jaula.

Si bien no es exactamente algo que lo consuma de ninguna manera, Poirier admite que desearía que la pelea con Díaz hubiera ocurrido antes de su salida del UFC.

“Siempre quise pelear con Nate. Tratamos de hacer que sucediera un par de veces. Siempre se vino abajo. Apesta que se haya ido ahora, y no tendré la oportunidad de pelear con él. Pero es lo que es, el deporte sigue adelante”.

Si bien Díaz podría ser el que se escapó, Poirier rara vez escapa a las preguntas sobre la posibilidad de enfrentarse nuevamente a Conor McGregor , incluso después de dos victorias sobre el ex campeón de dos divisiones de UFC.

En estos días, McGregor ha aumentado de peso mientras filmaba su papel en el próximo reinicio de Road House. No ha habido señales sobre cuándo podrá volver a competir. McGregor también fue eliminado del programa antidopaje de UFC, lo que significa que tendrá que completar seis meses de pruebas antidopaje antes de poder programar una pelea.

Dicho esto, Poirier realmente no parece interesado en volver a competir con McGregor. Ya ha estado allí, ha hecho eso, y tiene objetivos diferentes en el deporte que perseguir otra pelea con la superestrella irlandesa.

“No estoy seguro. Nunca se sabe en este deporte. No sé si va a volver, en qué categoría de peso, no estoy seguro. Nunca digas nunca, pero no parece que sea así en un futuro próximo. Ya veremos. Peleé contra él tres veces. Estoy tratando de llegar al título”.