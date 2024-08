Duras criticas de Chael Sonnen a Tony Ferguson

Chael Sonnen se encuentra evidentemente entre los que piensan que la decisión sobre la carrera de Tony Ferguson en la UFC no debería estar en sus manos.

Los problemas de Ferguson dentro del octágono continuaron el pasado fin de semana en el UFC Fight Night de Abu Dhabi, donde cayó en una racha de ocho peleas perdidas a manos del veterano Michael Chiesa.

Si bien el pasado mes de diciembre llegó a las tarjetas de puntuación contra Paddy Pimblett, en su última salida «El Cucuy» terminó antes de la primera bocina. Tras un derribo, el ex campeón interino de peso ligero fue sometido por medio de un estrangulamiento por detrás.

Después de que Chiesa renunciara a su tiempo de micrófono, parecía que por fin llegaría el anuncio de su retirada, largamente esperado por muchos. Pero lo mejor que obtuvieron los que esperaban el final fue una retirada a medias, e incluso eso pareció retirarse momentos después.

El continuo rechazo a hablar claramente de retirada ha dejado preocupados a muchos aficionados, peleadores y analistas, y Sonnen tuvo un problema con más de un aspecto de la exhibición de Ferguson en Oriente Medio…

► Sonnen Critica la Actuación de Ferguson, «Doble Cruz» en el Micrófono

Durante el último episodio de su programa Good Guy / Bad Guy junto a Daniel Cormier en el canal de YouTube de ESPN MMA, Sonnen dio su evaluación del último revés de Ferguson dentro del Octágono y la negativa a confirmar su retiro dentro de la jaula.

«The American Gangster» expresó su sorpresa por la incapacidad del púgil de 40 años para llevar a cabo una defensa básica de grappling en el suelo. Y más allá de la pelea, Sonnen acusó a Ferguson de traicionar a Chiesa al quitarse los guantes como si estuviera listo para retirarse y no dar «brillo» a su oponente.

«En algún momento,. vamos a tener que tener un poco de amor duro real para Tony aquí. Acaba de establecer un récord, un récord de más derrotas (consecutivas) en la historia de la UFC«, dijo Sonnen. «No tengo ningún problema con que un tipo se ralentice… Tengo un gran problema con que lo derriben, le tomen la espalda -que es lo que se aprende el primer día de jiu-jitsu- y no luche con las manos. … El hecho de que Tony esté ahí casi como si estuviera trabajando con él, como si estuviera haciendo un vídeo técnico o algo así para el estrangulamiento por detrás, es un problema para mí.

«Quitarse un guante era algo guay, hasta que oí por qué lo está haciendo; porque quiere otra pelea y no está seguro de que la UFC se la vaya a dar. Bueno, déjame ayudarte, estoy muy seguro de que la UFC no te la va a dar», continuó Sonnen. «Estoy un poco sorprendido con la desconexión de la conciencia mental de lo que estaba pasando, o incluso se le entregó un micrófono que no se merecen y sólo consiguió porque se va a retirar, a continuación, tire de la jubilación de nuevo y no brillar Chiesa, que le dio el micrófono en el primer lugar. Fue un verdadero doble juego, francamente».

Sonnen continuó, insistiendo en que ser testigo de la carrera de Ferguson continuar «ya no es divertido» y «tiene que parar.»

«Estoy completamente seguro en decirte que no va a haber un regreso», declaró Sonnen. «Grappling es lo que Tony hace tan bien … él es simplemente un tipo fantástico en el suelo. … Tengo un problema con el hecho de que no peleó con las manos. … Parecía que había una conciencia muy básica de los pasos muy básicos que no se estaban haciendo, junto con una entrevista que podría dar un pase a un tipo que acaba de ser noqueado. No fue así. Esto tiene que parar. Ya no es divertido«.

Desde que una vez más prometió mejorar e insistió en que sigue siendo una amenaza durante una rueda de prensa posterior a la pelea que dio pocos indicios de que una retirada podría estar en camino, Ferguson aún no ha vuelto a hablar de su futuro.