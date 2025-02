No es malo recalcar la excelencia si reiteramos que RevPro ha conseguido que todos sus shows luzcan relevantes. Aunque entre los más notorios, debemos hablar de su aniversario como cita estrella, porque este 2025, lucirá más estelar que nunca.

En uno de los últimos anuncios hechos por la promotora —junto al debut de Mercedes Moné—, ahora sabemos que esa particular función de cumpleaños será doble: viernes 22 y sábado 23 de agosto desde el Crystal Palace National Sports Centre en Londres (Inglaterra). Una disposición sin precedentes para RevPro, cuyo único evento propio de dos jornadas era hasta ahora su Trios Grand Prix.

🚨 Show Announcement

💥THE 13 YEAR ANNIVERSARY WEEKENDER💥

📅Friday August 22nd & Saturday August 23rd

📌Crystal Palace National Sports Centre



Mailing list pre-sale for weekend tickets (with big saving) begins NEXT FRIDAY FEBRUARY 28TH



Don’t miss out on the biggest nights of… pic.twitter.com/SL2tgeFF4v — Revolution Pro (@RevProUK) February 19, 2025

► El «Forbidden Door Weekend» toma forma

AEW All In no se celebrará el presente año en Londres (Inglaterra), sino en Arlington (Texas, EEUU). Pero a cambio, la capital británica acogerá el 24 de agosto nueva edición de Forbidden Door. Y claro está, ahora comprenderán la ubicación del comentado Anniversary de RevPro, 48 y 24 horas antes.

Pero como viene siendo ya tradición, otras promotoras «indies» tienen previsto conformar un particular fin de semana alternativo sobre Londres. Caso de PROGRESS, que ya ha confirmado show para el 25 de agosto desde el Electric Ballroom (todavía sin título), y Riot Cabaret Pro Wrestling, con Someone’s Knocking At The Door el 22 de agosto. Ambas funciones tienen pendiente inaugurar su cartel.