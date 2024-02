Pete Dunne y Tyler Bate avisan a The Judgment Day

Pete Dunne y Tyler Bate se están acercando a luchar por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, que está en manos de The Judgment Day (Finn Bálor y Damian Priest). De hecho, se enfrentarán a los ganadores de la lucha DIY vs. The Creed Brothers vs. Imperium vs. The New Day que se dará en Raw mañana por una oportunidad titular en Elimination Chamber. Pero antes de descubrir si son ellos los retadores, envían un mensaje a los monarcas desde SmackDown LowDown.

► Pete Dunne y Tyler Bate avisan

Tyler Bate: «Se siente tan bien escuchar eso, Byron, por Dios. En SmackDown, desde Birmingham, Inglaterra, hasta Birmingham, Alabama, el Bruiserweight Pete Dunne. El Big Strong Boy, Tyler Bate. Esta noche, avanzamos un paso más, tal como dijiste, para convertirnos en los nuevos campeones en pareja. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo?»

Pete Dunne: «Byron, las cosas son diferentes ahora. El Bruiserweight ha regresado. Tyler Bate está en SmackDown y British Strong Style está de vuelta. Así que en Judgment Day, prepárense, chicos. Prepárense para algunas habilidades increíbles.»

Pete Dunne y Tyler Bate han estado trabajando juntos desde que «The Big Strong Boy» fue ascendido al elenco principal, a SmackDown, a comienzos de 2024, recuperando el antiguo equipo que tuvieron, en realidad, toda la vida; también forma parte de él Trent Seven, que actualmente trabaja en TNA. Los tres son British Strong Style. Sería interesante ver qué tal bien podrían funcionar como trío en WWE, así como The Brawling Brutes, que actualmente no existe; Ridge Holland está en NXT y Sheamus lesionado.

Veremos qué tal les va a continuación a Dunne y Bate y si son ellos los que destronan a Bálor y Priest, que no olvidemos que sigue teniendo el maletín de Money in the Bank.