Cada nueva temporada que pasa, WWE programa más grandes citas para NXT. Si ayer hubo especial televisivo que lució cual evento premium, en diez días habrá uno con todas las de la ley, No Mercy, que vio ampliado su cartel con un duelo titular.

Luego de varias semanas de rivalidad y dos combates de por medio; uno por parejas en NXT Heatwave donde Page se impuso y otro el pasado día 9 donde venció Heights, el «All Ego» pondrá sobre la mesa su Campeonato Norteamericano ante el medallista de lucha grecorromana en No Mercy. Oportunidad obtenida gracias a la mediación de Damian Priest, quien dio la noticia al retador.

Todo, cuando Page también debe afrontar la amenaza de El Hijo del Dr. Wagner Jr. Este hizo acto de presencia ayer en la Full Sail tras la victoria de Page sobre Tyler Breeze, mostrando sus intenciones de arrebatarle el título Norteamericano, luego de que Page fracasara en el intento de hacer lo propio con el Campeonato Latinoamericano de AAA que ostenta el enmascarado en Worlds Collide: Las Vegas.

Obviando un encuentro por la Heritage Cup el pasado año, se trata de la primera tentativa por un campeonato individual que protagoniza Heights desde que entró a formar parte de WWE. Mientras, Page verá su sexta defensa del Campeonato Norteamericano, luego de su citado triunfo ante Tyler Breeze.

► Cartel de NXT No Mercy 2025

He aquí el menú actualizado que presenta NXT No Mercy, a emitirse vía Peacock (EEUU) y Netflix (resto del mundo) este próximo 27 de septiembre, desde el FTL War Memorial en Fort Lauderdale (Florida, EEUU).

Thank you @ArcherOfInfamy! 🙌



Damian Priest just gave an all-time pump-up speech to @TavionHeights and let him know he’s got a North American Title Match at No Mercy!! pic.twitter.com/dGLNmJFte7 — WWE (@WWE) September 17, 2025