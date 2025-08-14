Duch Mantell: «Yo tenía razón con Karrion Kross»

El icónico mánager de lucha libre Dutch Mantell expresa su opinión acerca de la reciente salida de Karrion Kross (y Scarlett) de la WWE. Antes de pasar a las declaraciones que ofrece en un episodio reciente de Story Time with Dutch Mantell, conviene recordar cuando decía que Kross «no tiene lo necesario» o cuando dijo que prefería a su acompañante.
Karrion Kross revela que WWE pidió que ignorara apoyo de los fans
► En palabras de Dutch Mantell
Sobre la duración y desempeño de Karrion Kross en WWE:
«¿Cuánto tiempo ha estado Karrion Kross en esta última etapa? Dos años, tres años. Él volvió en 2022. Así que sí, tres años. ¿Dije que estaba muerto? Es como si cada iteración hubiera estado muerta hasta cierto punto.»
Sobre su evaluación del talento de Kross:
«Había algo en él que simplemente no funcionaba. Es un gran tipo. Nunca lo he conocido, por cierto. Tal vez tendría otra opinión si lo conociera, pero había algo con él y Scarlet que no inclinaba la balanza. Y dije: ‘Estaba muerto desde el principio’ y me han demostrado que era así.»
Sobre el tiempo que tomó WWE para decidir no apostar por él:
«En defensa de Karrion Kross, les tomó tres o cuatro años finalmente llegar a la decisión de que no había nada allí. Y tenían razón. Estaban tratando de abrir un hueco en un muro muerto con un pequeño martillo de juguete. No podían atravesarlo.»
Sobre los intentos fallidos de WWE de impulsarlo:
«Después de cuatro años, dirías: ‘Bueno, es un experimento fallido’. Pero intentaron varias veces, ¿lo hicieron? Intentaron hacer algo con él y simplemente no funcionó.»
Sobre conversaciones recientes de recontratación:
«Karrion Kross quería hablar con la compañía en enero sobre renovar con WWE, pero no sucedió hasta recientemente. Muchos meses pasaron y nunca tuvimos una sola conversación al respecto hasta recientemente, y ni siquiera siento que la conversación reciente haya sido realmente seria. La conversación me hizo realmente enojado porque no sentí que fuera una conversación real. No hubo nada discutido de sustancia real.»
Sobre la reacción de Triple H y la audiencia:
«Cuando los fans empezaron a corear su nombre en el post-SummerSlam y Triple H lo malinterpretó pensando que decían ‘Brock’, eso muestra la importancia de la audiencia en este negocio. No puedes ignorarlos.»
Sobre cómo WWE manejó su popularidad fuera del personaje en TV:
«Básicamente, Karrion Kross fue ordenado a ignorar a los fans y continuar con lo que estaba haciendo, que era el problema en primer lugar. WWE no se preocupaba por lo que él hacía en TV, sino por lo que hacía fuera, en su tiempo libre.»