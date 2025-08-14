Duch Mantell: «Yo tenía razón con Karrion Kross»

El icónico mánager de lucha libre Dutch Mantell expresa su opinión acerca de la reciente salida de Karrion Kross (y Scarlett) de la WWE. Antes de pasar a las declaraciones que ofrece en un episodio reciente de Story Time with Dutch Mantell, conviene recordar cuando decía que Kross «no tiene lo necesario» o cuando dijo que prefería a su acompañante.

Sobre la duración y desempeño de Karrion Kross en WWE:

«¿Cuánto tiempo ha estado Karrion Kross en esta última etapa? Dos años, tres años. Él volvió en 2022. Así que sí, tres años. ¿Dije que estaba muerto? Es como si cada iteración hubiera estado muerta hasta cierto punto.»

Sobre su evaluación del talento de Kross:

«Había algo en él que simplemente no funcionaba. Es un gran tipo. Nunca lo he conocido, por cierto. Tal vez tendría otra opinión si lo conociera, pero había algo con él y Scarlet que no inclinaba la balanza. Y dije: ‘Estaba muerto desde el principio’ y me han demostrado que era así.»

Sobre el tiempo que tomó WWE para decidir no apostar por él:

«En defensa de Karrion Kross, les tomó tres o cuatro años finalmente llegar a la decisión de que no había nada allí. Y tenían razón. Estaban tratando de abrir un hueco en un muro muerto con un pequeño martillo de juguete. No podían atravesarlo.»