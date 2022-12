Dricus Du Plessis pronto podría tener la oportunidad de encabezar un evento de UFC después de su convincente victoria sobre Darren Till. Pero a pesar del resultado, aún enfrentaba dudas sobre su condicionamiento para el futuro a largo plazo.

Tan pronto como comenzó la pelea en UFC 282 , Du Plessis se adelantó con un feroz ataque para presionar a Till con un gran derribo seguido de una andanada de golpes contra la jaula. De hecho, el árbitro le advirtió a Till varias veces que la pelea se detendría si no mejoraba su posición.

Finalmente, Till sobrevivió e hizo una fuerte remontada en el segundo round cuando Du Plessis parecía sin aliento después de esforzarse tanto durante los primeros cinco minutos. Mirando hacia atrás en la pelea, Du Plessis admite que no está exactamente seguro de qué salió mal, pero sabe que no fue un tanque de gasolina agotado por esforzarse demasiado para llegar al final.

“Después de la ráfaga en el primer round, no estaba nada cansado. Como si mis brazos no estuvieran [cansados] en absoluto, no tengo idea de lo que pasó. Hablé con mi entrenador de fuerza, creo que fue más mecánico que otra cosa.

“No me quedé sin gas en términos de mi aliento, no me sentí exhausto. Mis piernas en el segundo round, sentí que mis piernas estaban hinchadas. Como si hubiera corrido un maratón. Simplemente no tenía ningún poder en mis piernas”.

El movimiento de Du Plessis fue notablemente laborioso en comparación con el primer round, lo que permitió a Till corregir el rumbo y presentar un esfuerzo mucho mejor.

Obviamente, el peso mediano sudafricano no sufrió consecuencias graves como resultado. Pero todavía estaba desconcertado por la forma en que casi no pudo moverse durante los primeros minutos del segundo round.

“Mis brazos estaban bien, mi gas estaba bien. Estaba perfecto, pero casi sentí que no podía rebotar. Mis piernas no tenían ningún resorte en ellas. Es por eso que me sentí como si estuviera atrapado allí. Diría que a la mitad de la segunda ronda, mis piernas comenzaron a sentirse mucho mejor”.