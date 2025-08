Du Plessis revela el mejor oponente al que se ha enfrentado

El campeón de peso mediano de UFC, Dricus Du Plessis, ha enfrentado duros rivales a lo largo de su permanencia en la promoción, pero hay un oponente que se destaca especialmente para él.

Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) tuvo dos reñidas batallas con Sean Strickland, pero fue su reciente defensa del título contra Israel Adesanya en UFC 305 la que tuvo un impacto diferente. Du Plessis sometió a Adesanya en el cuarto asalto tras una batalla de ida y vuelta.

«Mi oponente más duro hasta la fecha… bueno, es una pregunta muy abierta, porque hubo peleas que me resultaron muy difíciles. Debo decir que probablemente Adesanya fue el mejor al que me enfrenté en su área específica, probablemente la pelea que más me ponía nervioso, simplemente por su calidad».

Te puede atrapar con cualquier cosa, en cualquier momento. Pasé todo el tiempo admirándolo y estudiándolo porque era el referente. Sabiendo de lo que es capaz, creo que es el mejor al que me he enfrentado y, obviamente, si ves esa pelea, fue una pelea brutal. Fue una noche difícil en la oficina para ambos.